Лавров объяснил, как не допустить раскола на Украине

Москва, 17 апреля. Только полное и последовательное выполнение минских соглашений может быть ключом к преодолению продолжающейся на Украине междоусобицы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что, только следуя минскому комплексу мер, можно не допустить дальнейший раскол общества на Украине.

«Уверен, что единственным способом преодолеть междоусобицу, не допустить дальнейшего раскола украинского общества остается полное и последовательное выполнение минского комплекса мер…» — сказал Лавров, который во вторник принимал участие в торжественном приеме по случаю Пасхи.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что российская сторона рассчитывает, что народ Украины проявит мудрость и национальное согласие.

Напомним, минская контактная группа, в которую входят президенты РФ, Украины, Франции и Германии, за четыре года приняла уже три документа, определяющих процесс урегулирования на территории Донбасса и на Украине. Несмотря на это, ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты Донбасса, чем сводят на нет все усилия по урегулированию в регионе.