При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

Продолжают бурлить страсти в связи с действиями Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram по решению Таганского районного суда Москвы. Необходимость блокировки детища Павла Дурова стала ответом на его категорический отказ передать ФСБ России ключи шифрования, как того требует российское законодательство. Впрочем, Telegram оказался крепким орешком, и блокировка происходит не так гладко, как, вероятно, хотелось бы Роскомнадзору — в результате по вине Дурова, проигнорировавшего требования закона, под удар попали и другие ресурсы, не имеющие к мессенджеру прямого отношения.

Почему поведение Павла Дурова является по-настоящему безответственным, Федеральному агентству новостей разъяснил независимый аналитик Александр Асафов.

«Сегодня абсолютно бессмысленно ковыряться в таких мелочах, как вопрос, действительно ли существует прямая организации терактов через Telegram или нет, — отметил собеседник ФАН. — Тут вопрос принципа. Совершенно четко известно, что Telegram используется в том числе для совершения преступлений в совершенно различных областях. Это и торговля наркотиками, и джихадистская вербовка, и чаты, где впрямую обсуждаются террористические действия. То есть угроз много, они не начинаются и не заканчиваются терроризмом».

Эксперт напомнил про теракт в петербургском метро, который произошел год назад — тогда, по данным ФСБ, террористы координировали свои действия именно через Telegram. Через этот мессенджер распространялись в том числе фейки после трагедии в Кемерово 25 марта, о том, что при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» якобы погибли сотни детей…

«Хочу напомнить, никто не требует от Павла Дурова чего-то уникального, чего не требуют от других, — отметил Александр Асафов. — Можно по-разному относиться к Роскомнадзору. Но, нравится это людям или нет, — именно Роскомнадзор занимается защитой цифрового суверенитета нашей страны. А когда происходит защита суверенитета в условиях, мягко говоря, не очень теплых международных отношений, категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь. Кому-то удобно чатиться с друзьями в Telegram, но там так же «удобно» торговать наркотиками или готовить теракты. И для того, чтобы это пресечь, нужен контроль, о котором мы говорим».

Все это делается исключительно ради безопасности граждан, подчеркнул эксперт: ФСБ не собирается читать личные переписки — это никому не интересно.