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Сирия: боевики «Джейш аль-Ислам» начали сдавать оружие в Думейре
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    Сирия: боевики «Джейш аль-Ислам» начали сдавать оружие в Думейре

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    Сирия: боевики «Джейш аль-Ислам» начали сдавать оружие в Думейре

    Москва, 17 апреля. Во вторник боевики террористической группировки «Джейш аль-Ислам (запрещена в РФ) начали сдавать оружие в сирийском городе Думейр, расположенном на северо-востоке от Дамаска, сообщает информационное агентство САНА.

    «Началась сдача тяжелого и среднего оружия в рамках выполнения пунктов соглашения между сирийским государством и боевиками «Джейш аль-Ислам» (зпрещенная в ФР террористическая организация – прим. ФАН) в Думейре», — говорится в сообщении агентства.

    По данным агентства САНА, Думейр должны покинуть около тысячи боевиков. Оттуда они должны направиться на север провинции Алеппо. По последним данным, оружие в Думейре сдали порядка 60 террористов.

    Ранее во вторник сообщалось, что сирийская армия в городе Дума обнаружила фабрику боевиков по изготовлению оружия.

    Автор: Василий Котов
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