Сирия: боевики «Джейш аль-Ислам» начали сдавать оружие в Думейре

Москва, 17 апреля. Во вторник боевики террористической группировки «Джейш аль-Ислам (запрещена в РФ) начали сдавать оружие в сирийском городе Думейр, расположенном на северо-востоке от Дамаска, сообщает информационное агентство САНА.

«Началась сдача тяжелого и среднего оружия в рамках выполнения пунктов соглашения между сирийским государством и боевиками «Джейш аль-Ислам» (зпрещенная в ФР террористическая организация – прим. ФАН) в Думейре», — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства САНА, Думейр должны покинуть около тысячи боевиков. Оттуда они должны направиться на север провинции Алеппо. По последним данным, оружие в Думейре сдали порядка 60 террористов.

Ранее во вторник сообщалось, что сирийская армия в городе Дума обнаружила фабрику боевиков по изготовлению оружия.