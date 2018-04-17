Актер сериалов «Марш Турецкого» и «Бедная Саша» умер в возрасте 68 лет
Москва, 17 апреля. Известный российский актер Андрей Невраев скончался в возрасте 68 лет в российской столице.
По имеющимся данным, артист умер в прошедшую субботу, 14 апреля.
Известно, что церемония прощания с Невраевым состоялась во вторник, 17 апреля, в Николо-Архангельском крематории в Москве, пишут «Дни.ру».
О причинах смерти артиста не сообщается.
Невраев родился 21 декабря 1949 года в Екатеринбурге. Работал в Свердловском, Омском и Новосибирском ТЮЗах, затем турдился в Новосибирском областном драматическом театре.
Известность к Невраеву пришла после съемок в таких фильмах и телесериалах, как «Бедная Саша», «Простые истины», «Марш Турецкого», «Каменская-3», «Штрафбат» и другие.