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    Актер сериалов «Марш Турецкого» и «Бедная Саша» умер в возрасте 68 лет

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    Актер сериалов «Марш Турецкого» и «Бедная Саша» умер в возрасте 68 лет

    Москва, 17 апреля. Известный российский актер Андрей Невраев скончался в возрасте 68 лет в российской столице.

    По имеющимся данным, артист умер в прошедшую субботу, 14 апреля.

    Известно, что церемония прощания с Невраевым состоялась во вторник, 17 апреля, в Николо-Архангельском крематории в Москве, пишут «Дни.ру».

    О причинах смерти артиста не сообщается.

    Невраев родился 21 декабря 1949 года в Екатеринбурге. Работал в Свердловском, Омском и Новосибирском ТЮЗах, затем турдился в Новосибирском областном драматическом театре.

    Известность к Невраеву пришла после съемок в таких фильмах и телесериалах, как «Бедная Саша», «Простые истины», «Марш Турецкого», «Каменская-3», «Штрафбат» и другие.

    Автор: Дана Балан
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