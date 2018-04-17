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17 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВМФ России помешали английской субмарине нанести удар по Сирии
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    17 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВМФ России помешали английской субмарине нанести удар по Сирии

    Субмарина ВМС Великобритании безуспешно пыталась скрыться от российских кораблей и подводных лодок. Американские журналисты не нашли следов «химической атаки» в сирийской Думе. В Колумбийском университете назвали лауреатов Пулитцеровской премии. Президент России поздравил певицу Валерию с Днем Рождения.
    14:21 17 Апреля 2018
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    Субмарина ВМС Великобритании безуспешно пыталась скрыться от российских кораблей и подводных лодок

    17 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВМФ России помешали английской субмарине нанести удар по Сирии

    Подводная лодка ВМС Великобритании не смогла нанести ракетный удар по Сирии вместе с союзниками, из-за преследовавших ее кораблей российского флота. Субмарина HMS Astute должна была выпустить крылатые ракеты из восточной части Средиземного моря, но ей помешали это сделать подлодки и фрегаты ВМФ России. До этого британские моряки несколько дней избегали обнаружения. В результате российский флот смог заблокировать «потенциального врага» и не дал ему выйти в обозначенный квадрат для проведения пуска ракет. Этому поспособствовала акустическая незаметность российских субмарин, которые неофициально именуются на Западе «Черными дырами».

    Американские журналисты не нашли следов «химической атаки» в сирийской Думе

    17 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВМФ России помешали английской субмарине нанести удар по Сирии

    Журналисты одного из американских телеканалов побывали на месте предполагаемого применения химического оружия в сирийском городе Дума и не обнаружили следов атаки. Корреспондент Пирсон Шарп пообщался с местными жителями и врачами, но не один из них не подтвердил факт применения химического оружия. Более того, врачи местной больницы рассказали, как происходила съемка инсценировки помощи пострадавшим от «псевдохимической» атаки. По словам медиков, когда весь материал был отснят, «пострадавшие» собрали свои вещи и ушли домой.

    В Колумбийском университете назвали лауреатов Пулитцеровской премии

    17 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВМФ России помешали английской субмарине нанести удар по Сирии

    В Колумбийском университете в Нью-Йорке назвали лауреатов Пулитцеровской премии. Агентство Reuters получило награды в номинациях «Международный репортаж» и «Художественная фотография». Газеты The New York Times и The Washington Post были удостоены премий за серию материалов о расследовании обстоятельств сексуальных домогательств в США, а также освещение предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. А Кендрик Ламар стал первым рэпером, удостоенным Пулитцеровской премии в области музыки, получив награду за альбом «DAMN».

    Президент России поздравил певицу Валерию с Днем Рождения

    17 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВМФ России помешали английской субмарине нанести удар по Сирии

    Президент России отправил поздравительную телеграмму народной артистке России Валерии. Владимир Путин отметил, что яркий музыкальный талант, искренность и обаяние позволили певице стать настоящей звездой российской эстрады и завоевать симпатии многочисленных поклонников.

     

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