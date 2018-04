17 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВМФ России помешали английской субмарине нанести удар по Сирии

В Колумбийском университете назвали лауреатов Пулитцеровской премии

В Колумбийском университете в Нью-Йорке назвали лауреатов Пулитцеровской премии. Агентство Reuters получило награды в номинациях «Международный репортаж» и «Художественная фотография». Газеты The New York Times и The Washington Post были удостоены премий за серию материалов о расследовании обстоятельств сексуальных домогательств в США, а также освещение предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. А Кендрик Ламар стал первым рэпером, удостоенным Пулитцеровской премии в области музыки, получив награду за альбом «DAMN».