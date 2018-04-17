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Макрон не увидел ничего общего между ударами по Сирии и войной в Ираке
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    Макрон не увидел ничего общего между ударами по Сирии и войной в Ираке

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    Макрон не увидел ничего общего между ударами по Сирии и войной в Ираке

    Париж, 17 апреля. Французский президент Эммануэль Макрон не видит ничего общего между войной в Ираке и Ливии и субботними ударами США, Франции и Великобритании по Сирийской республике.

    Соответствующее заявление было сделано в ходе выступления перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге.

    «Вмешательство Франции, Великобритании и США не имеет ничего общего ни с Ираком, ни с Ливией, — сказал президент Франции. — По одной простой причине: мы никому не объявляли войны».

    Макрон также напомнил, что коалиция во глава с США ведет в САР войну против ИГ1.

    «Это единственная война, которую мы ведем сейчас в Сирии», — подчеркнул французский лидер.

    Отметим, что именно Россия внесла существенный вклад в разгром террористов в Сирии. Так, в результате действий Воздушно-космических сил РФ страна была освобождена от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ): на ее территории остались лишь разрозненные группы бандформирования, с которыми сейчас расправляются правительственные войска.

    В минувшие выходные США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии. С самолетов и кораблей было выпущено более 100 ракет. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, две трети выпущенных коалицией ракет не достигли целей — они были перехвачены сирийской ПВО.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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