Париж, 17 апреля. Французский президент Эммануэль Макрон не видит ничего общего между войной в Ираке и Ливии и субботними ударами США, Франции и Великобритании по Сирийской республике.

Соответствующее заявление было сделано в ходе выступления перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге.

«Вмешательство Франции, Великобритании и США не имеет ничего общего ни с Ираком, ни с Ливией, — сказал президент Франции. — По одной простой причине: мы никому не объявляли войны».

Макрон также напомнил, что коалиция во глава с США ведет в САР войну против ИГ1.

«Это единственная война, которую мы ведем сейчас в Сирии», — подчеркнул французский лидер.

Отметим, что именно Россия внесла существенный вклад в разгром террористов в Сирии. Так, в результате действий Воздушно-космических сил РФ страна была освобождена от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ): на ее территории остались лишь разрозненные группы бандформирования, с которыми сейчас расправляются правительственные войска.

В минувшие выходные США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии. С самолетов и кораблей было выпущено более 100 ракет. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, две трети выпущенных коалицией ракет не достигли целей — они были перехвачены сирийской ПВО.

1 Организация запрещена на территории РФ.