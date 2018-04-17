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Парк на месте ТЦ «Зимняя вишня» появится 1 сентября — Цивилев
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    Парк на месте ТЦ «Зимняя вишня» появится 1 сентября — Цивилев

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    Парк на месте ТЦ «Зимняя вишня» появится 1 сентября — Цивилев

    Кемерово, 17 апреля. На месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове к 1 сентября будет обустроен парк или сквер. Об этом сообщил на встрече с депутатами Госдумы от Кемеровской области врио главы Кузбасса Сергей Цивилев.

    Одной из главных тем обсуждения стал пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 64 человек, и оказание помощи семьям жертв и пострадавшим.

    Цивилев сообщил, что решение о дальнейшей судьбе сгоревшего здания будет принято в мае. Кузбассовцы могут высказаться и оставить свой голос на сайте администрации Кемерова. Предположительно, зона отдыха на этом месте будет оборудована к 1 сентября.

    «Мы в апреле планируем закончить весь документооборот по зданию торгового центра, а после 40 дней с момента трагедии — начать работы по сносу здания. Наша цель — 1 сентября 2018 года на месте торгового центра обустроить парк или сквер. В настоящее время вопрос о размещении какого-либо объекта обсуждается совместно с кубассовцами и родственниками погибших. Решение будет принято в мае. Наш долг реализовать проект к 1 сентября», — рассказал Цивилев.

    Врио главы кемеровской области намерен лично встречаться с семьями погибших, чтобы оценить качество оказываемой им помощи, сообщает «Газета Кемерова».

    Напомним, что с начала интернет-голосования около 140 тысяч человек проголосовали за создание сквера на месте сгоревшего торгового центра.

    Ранее Цивилев призвал вывести на другой уровень общение с людьми и заботу о детях после произошедшей в Кемерове трагедии, в результате которой 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

    Автор: Катерина Михайлиди
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