«Играет с огнем»: украинцев возмутило заявление экс-советника Кучмы о том, что «русской нации» не существует

Киев, 17 апреля. Советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы по экономическим вопросам Олег Соскин заявил, что русской нации якобы не существует, а руководить Украиной должны только украинцы.

Весомым доводом в пользу своих слов Соскин посчитал тот факт, что «русские» - прилагательное, а не существительное.

«Я вообще считаю, что нет такой нации, как «русские». Потому что это прилагательное, а не существительное», — заявил он в эфире телеканала ZIK.

Он добавил, что на Украине есть титульная нация – украинцы, и руководить многонациональным государством в таком случае, как считает Соскин, якобы должны только представители титульной нации.

Заявление Соскина вызвало широкий резонанс и возмутило украинцев. Пользователи соцсетей задались вопросом, являются ли украинцами все действующие представители власти на Украине, а также напомнили Соскину разницу между терминами «нация» и «национальность».

«Руководить Украиной имеют право только украинцы, а не представители иной национальности. Вопрос: такие как Аваков, Гройсман и Саакашвили?» — отметил один из пользователей.

«Он (Соскин – прим. ФАН) путает понятия нация (россиянин) и национальность (русский, якут, бурят)!» — написал другой, добавив, что в РФ все в правах равны.

В комментариях экс-советника также предупредили об опасности подобных заявлений.

«Он играет с огнем. На сегодняшней Украине за такие заявления из этого Соскина вполне могут и суп сварить», — говорится в одном из сообщений.

Напомним, в настоящее время Киев активно проводит политику, цель которой фактически заключается в том, чтобы разорвать не только экономические и политические, но также исторические и культурные связи России и Украины.

В частности, прошлой осенью украинские власти приняли новый закон об образовании, запрещающий обучение в школах с пятого класса на всех языках, кроме украинского. Венецианская комиссия признала данный закон дискриминационным по отношению к русскоязычному населению Украины и национальным меньшинствам.