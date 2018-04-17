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Украина
«Человек с черной меткой»: политолог объяснил, объяснил, чем Порошенко мешает Украине
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    «Человек с черной меткой»: политолог объяснил, объяснил, чем Порошенко мешает Украине

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    «Человек с черной меткой»: политолог объяснил, объяснил, чем Порошенко мешает Украине

    Киев, 17 апреля. Украина никогда не сможет выиграть войну против народных республик Донбасса, а тем более преодолеть проблемы в экономике и процветать, уверен украинский политолог Олег Соскин. Причина в этом — президент Петр Порошенко, который словно на каком-то мистическом уровне отмечен «черной меткой» и испускает «некрофильскую энергию», которая заставляет страдать окружающих.

    «Порошенко априори никакого позитива в себе не несет — он человек с «черной меткой», — заявил Соскин в эфире украинского телеканала, напомнив многочисленные случаи, происходившие рядом с украинским президентом. — Перед Порошенко упал солдат караула, который стоял с карабином, а он, кстати, ему не помог. Потом сын его упал в Софии при исполнении гимна «Боже береги Украину».

    Были и другие случаи — например, в минувшее воскресенье сразу двое офицеров СБУ покончили с собой — все это, по мнению политолога, совершенно не случайно, а является частью общей закономерности, связанной с Порошенко.

    «Порошенко несет в себе такую, как бы некрофильскую энергию, потому с ним выиграть войну, а тем более сохранить Украину, сделать ее процветающей и богатой невозможно», – объявил Соскин.

     

    Автор: Валентин Меликов
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