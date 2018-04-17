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Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии
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    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

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    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Москва, 17 апреля. Россия будет продолжать добиваться уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что ракетный удар США и их союзников по Сирии был нанесен под надуманным предлогом и является нарушением международного права.

    Напомним, 14 апреля военные США, Великобритании и Франции нанесли удары по сирийским объектам в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия против мирного населения Дамаском. Москва неоднократно заявляла, что эта информация является вбросом и провокацией боевиков.

    Ранее Лавров рассказал, что Россия и США не были близки к прямой конфронтации из-за ударов по Сирии. 

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Автор: Анна Иванова
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