Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

Москва, 17 апреля. Россия будет продолжать добиваться уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что ракетный удар США и их союзников по Сирии был нанесен под надуманным предлогом и является нарушением международного права.

Напомним, 14 апреля военные США, Великобритании и Франции нанесли удары по сирийским объектам в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия против мирного населения Дамаском. Москва неоднократно заявляла, что эта информация является вбросом и провокацией боевиков.

Ранее Лавров рассказал, что Россия и США не были близки к прямой конфронтации из-за ударов по Сирии.