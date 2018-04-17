Сирия новости 17 апреля 16.30: из-за боев между «Тахрир Сурия» и «Ан-Нусрой» заблокирована дорога к Хан Шейхуну, в Ираке уничтожено 20 террористов ИГ

Сирия, 17 апреля. Из-за столкновений между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам» заблокировано движение по дороге к Хан Шейхуну, западнее Мосула ликвидировано 20 террористов ИГ1, в Хомсе продолжаются перестрелки между САА и боевиками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе, при поддержке ВКС РФ атакуют позиции «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Джебхат Тахрир Сурия» в Идлибе и Алеппо.

«Джебхат Тахрир Сурия»: противостоит «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Алеппо.

Провинция Алеппо

В западной части провинции Алеппо развивается вооруженный конфликт между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что объединенные силы «Нур ад-Дин аз-Зенки» и «Ахрар аш-Шам» захватили у противника поселения Аджель, Джамият Ас-Садия и Аль-Дабаа, а также высоты Телль Ан-Нуаман и Телль Ад-Дабъа и цепь холмов Таль-Нуман. Кроме того коалиция взяла в плен нескольких членов «Исламского движения Восточного Туркестана», выступающего на стороне «Ан-Нусры».

Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что боевики «Джебхат ан-Нусры» вернули под своей контроль несколько деревень.

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикалов в окрестностях поселений Тальдо и Изз ад-Дина.

Также SOHR передает, что поддержку армии САР оказывают сирийские ВВС. Авиация наносит удары по укрепрайонам исламистов недалеко от населенного пункта Талльбиса.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб не прекращаются бои между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия», пишет военный Telegram-канал (@emaannewscenter1). По данным автора публикации, из-за продолжающихся перестрелок прервано дорожное сообщение между населенными пунктами Аль-Хобейт и Хан Шейхун.

Кроме того местный источник передает в сети Telegram (@emaannewscenter1), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от поселения Сукейк.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет артобстрел пунктов дислокации боевиков незаконных вооруженных формирований в северо-восточной части провинции Хама. Об этом пишет военный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1). По сведениям автора публикации, в эпицентре противостояния находится населенный пункт Тель Сакр.

На севере региона продолжается операция САА против террористов «Джебхат ан-Нусры». Напомним, армия САР под прикрытием ВКС РФ ведет обстрел опорных пунктов исламистов в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

Ирак

На территории провинции Найнава продолжается военная операция иракской армии против «спящих ячеек» ИГИЛ1. Информационное агентство Iraqi News пишет, что к западу от Мосула солдаты правительственных войск уничтожили 20 террористов «Исламского государства»1.

Силы безопасности Ирака приступили к поиску сбежавшего командира полиции и нескольких его подчиненных, передает Iraqi News. Выяснилось, что бывший сотрудник правоохранительных органов и его подельники участвовали в организации терактов в провинции Киркук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)