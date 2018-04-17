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«Мы боремся в Сирии на неверной стороне»: американцы узнали, как «Белые каски» сфабриковали «химатаку» в Думе
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    «Мы боремся в Сирии на неверной стороне»: американцы узнали, как «Белые каски» сфабриковали «химатаку» в Думе

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    «Мы боремся в Сирии на неверной стороне»: американцы узнали, как «Белые каски» сфабриковали «химатаку» в Думе

    Москва, 17 апреля. Корреспондент американского издания One America News Пирсон Шарп посетил сирийский город Дума, где была сымитирована химическая атака, и рассказал в репортаже о своих впечатлениях. Пользователи сайта американского издания высказали мнения по поводу его статьи.

    Корреспондент рассказал, что, приехав в сирийскую Думу, он смог поговорить со многими местными жителями, которые живут в квартале и полутора кварталах от места, где якобы была химическая атака. Как оказалось, местные жители сообщили, что «не видели и не слышали ничего, выходящего за рамки обычного».

    После чего журналист поехал в опорные пункты группировки «Джейш аль-Ислам» (террористическая организация, запрещена в РФ). Там он обнаружил целые комнаты, заполненные минами, места, где изготавливают оружие.

    На вопрос журналиста, что же за химическая атака была в Думе, местные ответили, что это была постановка повстанцев, которые в то время захватили город. Местные жители утверждали, что атаку с применением химоружжия сфабриковали. Это было сделано для того, чтобы «убрать сирийскую армию подальше от них, чтобы они могли убежать».

    «Мы боремся в Сирии на неверной стороне»: американцы узнали, как «Белые каски» сфабриковали «химатаку» в Думе

    Американцы в комментариях высказали свои мнения по поводу данного репортажа. Пользователь под никнеймом Rick заявил, что вокруг американского президента Дональда Трампа одни предатели.

    «Кому в своей военной разведке  он доверяет? Повстанцы — все исламские террористы. Христиане в этой стране не имеют проблем с Асадом. Именно повстанцы-террористы убивают христиан. Тайная власть хотела, чтобы Обама свергнул Асада. Мы тут боремся на неверной стороне истории! Больше нельзя верить ничему из того, что говорят», — написал Rick.

    «Это нонсенс. Я не думал, что президент Трамп попадется на такую подделку. Однако теперь его окружают старые политики и военные советских времён. Президента Трампа засосало в отравленное болото», — написал Vikram.

    «Спасибо, Пирсон, за подробный и тщательный отчет о сомнительной истории химической атаки на сирийских граждан. Я ценю, вы рассказали, что США, Великобритания и Франция поспешили скорее на основе противоречивой информации. Кто знает, что действительно побудило нас нанести «принудительный» удар по предполагаемому химическому оружию», — отметил J McNeish.

    «Мы боремся в Сирии на неверной стороне»: американцы узнали, как «Белые каски» сфабриковали «химатаку» в Думе

    Напомним, что в ночь на субботу, 14 апреля, США и их союзники нанесли ракетный удар по гражданским и военным объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе. Однако известно, что это была постановка. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что организаторы инсценировки в сирийской Думе, которая была использована в качестве предлога для нанесения ударов, были арестованы. Об этом он сообщил на экстренном заседании Совбеза ООН. Ранее Россия и Сирия не раз заявляли, что удар по Думе с применением химоружия был сымитирован. 

    Напомним, на встрече Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия Россия наглядно показала, как организация «Белые каски» устроила провокацию в сирийском городе Дума.

    Автор: Дарья Смолина
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