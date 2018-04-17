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Инвесторов из США могут отстранить от приватизации в РФ: в Росимуществе оценили последствия
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    Инвесторов из США могут отстранить от приватизации в РФ: в Росимуществе оценили последствия

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    Инвесторов из США могут отстранить от приватизации в РФ: в Росимуществе оценили последствия

    Москва, 17 апреля. Вероятный запрет американским инвесторам принимать участие в приватизации в РФ в качестве ответа на санкции не окажет значительного влияния на спрос и стоимость сделок. Об этом во вторник заявил глава Росимещества Дмитрий Пристансков.

    Он отметил, что в случае, если такая ответная мера будет принята и такой закон вступит в силу, то это наложит определенные ограничения.

    «У нас ряд американских фондов участвовал ранее в приватизации, в 2013 году, в 2016 году при размещении пакета акций «Алросы», — объяснил он, добавив, что ведомство будет ориентироваться и на отечественный спрос.

    Отвечая на вопрос, как контрмера отразится на цене возможных приватизационных сделок и их качестве, Пристансков отметил: «Я не думаю, что это окажет значительное влияние», передает РИА Новости.

    Напомним, главы фракций и спикер Государственной думы Вячеслав Володин в прошлую пятницу внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других государств. Документ дает право кабинету министров по решению президента вводить 16 различных контрмер, в том числе запрещать участие в приватизации государственного имущества инвесторов из некоторых государств.

    Автор: Дана Балан
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