Инвесторов из США могут отстранить от приватизации в РФ: в Росимуществе оценили последствия

Москва, 17 апреля. Вероятный запрет американским инвесторам принимать участие в приватизации в РФ в качестве ответа на санкции не окажет значительного влияния на спрос и стоимость сделок. Об этом во вторник заявил глава Росимещества Дмитрий Пристансков.

Он отметил, что в случае, если такая ответная мера будет принята и такой закон вступит в силу, то это наложит определенные ограничения.

«У нас ряд американских фондов участвовал ранее в приватизации, в 2013 году, в 2016 году при размещении пакета акций «Алросы», — объяснил он, добавив, что ведомство будет ориентироваться и на отечественный спрос.

Отвечая на вопрос, как контрмера отразится на цене возможных приватизационных сделок и их качестве, Пристансков отметил: «Я не думаю, что это окажет значительное влияние», передает РИА Новости.

Напомним, главы фракций и спикер Государственной думы Вячеслав Володин в прошлую пятницу внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других государств. Документ дает право кабинету министров по решению президента вводить 16 различных контрмер, в том числе запрещать участие в приватизации государственного имущества инвесторов из некоторых государств.