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«Волга-Днепр» отреагировала на «спекулятивные» публикации об отказе в перевозках странам НАТО
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    «Волга-Днепр» отреагировала на «спекулятивные» публикации об отказе в перевозках странам НАТО

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    «Волга-Днепр» отреагировала на «спекулятивные» публикации об отказе в перевозках странам НАТО

    Москва, 17 апреля. «Волга-Днепр» отказалась комментировать заявления о том, что авиакомпания якобы отказалась оказывать странам НАТО услуги негабаритных авиаперевозок самолетами Ан-124–100 «Руслан» начиная со следующего года. Руководитель отдела протокола и связей с общественностью компании Константин Туркин назвал публикации в СМИ на данную тему «спекуляциями».

    «В сети сейчас большое количество спекуляций. В том числе серьезные издания непроверенные вещи публикуют. Пока что, на данный момент, мы эти  спекуляции не комментируем. Полагаю, что в ближайшее время руководство компании выпустит заявление. В какие сроки, точно сказать не могу. Эта неделя для нас точно будет горячей», — заявил ИА «Политика сегодня» Туркин.

    Ранее о том, что «Волга-Днепр» якобы сообщила странам НАТО об отказе предоставлять в их распоряжение транспортные самолеты «Руслан», сообщило французское издание Challenges. Позже российские СМИ заявили, что решение авиакомпании связано с санкциями Запада в отношении России.

    Автор: Катерина Михайлиди
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