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Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»
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    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

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    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Москва, 17 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры, к ходе которых были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией проекта «Северный поток – 2». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

    Согласно приведенной информации, «проведен обмен мнениями и по вопросам, связанным с реализацией проекта «Северный поток – 2».

    Напомним, проект «Северный поток – 2» предусматривает строительство двух путей газопровода, которые пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против газопровода выступает Украина и Польша, при этом Киев опасается потерять доход от транзита газа. Меркель уже сообщала, что Киев, несмотря на строительство газопровода, должен продолжить играть роль в транзите газа.

    Автор: Тимур Румянцев
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