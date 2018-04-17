Ответ Чемберлену должен быть другим: в Госдуме раскритиковали идею вернуть в Россию студентов из Лондона

Россотрудничество совместно с МГИМО представили проект «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!», призванный вернуть в Россию студентов, обучающихся за рубежом, и прежде всего — тех, кто учится в Великобритании. Депутат Госдумы Олег Нилов считает эту идею неразумной и предлагает свой вариант.

Авторы проекта полагают, что из-за «недружественного отношения» к нашей стране молодые россияне могут пострадать от провокаций, и обещают вернувшимся домой «по политическим причинам» студентам возможно продолжить обучение в МГИМО или получить работу, например, на Дальнем Востоке.

«Вряд ли представителей «золотой молодежи», которые учатся в Лондоне на деньги родителей, а скорее даже — не учатся, а прожигают жизнь, привлечет работа на Дальнем Востоке, — заметил Олег Нилов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Наш ответ Чемберлену должен быть другим. Я уже предложил Россотрудничеству и коллегам-депутатам в кратчайшие сроки разработать и принять закон о соотечественниках, который бы позволил десяткам тысяч молодых людей, говорящих по-русски и являющихся носителями русской культуры, учиться в нашей стране».

По словам парламентария, в этом законе отдельно должен быть рассмотрен вопрос о паспорте соотечественника.

«Не у всех наших соотечественников, живущих сегодня за рубежом, есть российские паспорта. В большей мере это относится к людям, которые живут в странах, где такое двойное гражданство запрещено. Например, на Украине, в Прибалтике. При этом у людей есть желание получить российское образование. Паспорт соотечественника поможет носителям русского языка и культуры учиться в наших вузах и быть приравненными к россиянам в правах, за исключением каких-то моментов. Например, участия в выборах. А вот право получения земли на Дальнем Востоке я бы распространил на соотечественников, но это решать законодателям», — поделился своей идеей Олег Нилов.

По мнению зампредседателя думской фракции «Справедливой России», отдавать бюджетные места в лучших вузах России «мажорам из Лондона» — неправильно.

«Эти бюджетные места в вузах надо отдавать тем, от кого будет больше прока в будущем. Тем же ребятам из Украины, Прибалтики, Молдавии и так далее. Потому что сейчас нужно не о том думать, как бы больнее ужалить Чемберлена, а думать о далекой перспективе», — считает депутат.

При этом он отметил, что российским чиновникам, политикам и руководителям государственных компаний стоило бы вернуть своих детей, получающих образование за границей, на родину.