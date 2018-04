Российские БМПТ «Терминатор» могут отправиться на войну в Сирию

Сухопутные войска Российской Федерации начали принимать на вооружение боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» корпорации «Уралвагонзавод».

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Russia Just Built a «Terminator» (And It Could Go to War in Syria) (Россия только что создала «Терминатора» (и он может отправиться на войну в Сирию), опубликованной порталом The National Interest.

«Терминатор» — это новая российская концепция боевой машины, которая может поддерживать танки в бою против пехоты в труднопроходимой местности, используя комбинацию скорострельных крупнокалиберных пулеметов и управляемых ракет. Российская армия пока закупает эти машины в небольшом количестве, чтобы позднее усовершенствовать концепцию и обеспечить себе экспортные заказы.

«Боевая машина поддержки танков, больше известная как «Терминатор», принята на вооружение и серийно поставляется в российскую армию. Первая партия уже передана военным», — сообщили представители «Уралвагонзавода» российскому государственному информационному агентству ТАСС.

БМПТ — это уникальный бронеавтомобиль, построенный на базе шасси танка Т-72 или Т-90 (в зависимости от модели), но без 125-мм пушки. Вместо нее машина вооружена двумя автопушками калибра 30 мм, крупнокалиберным курсовым пулеметом и противотанковыми ракетами «Атака-Т». По данным ТАСС, техника предназначена для обеспечения огневой поддержки бронетанковых войск в наступлении. «Терминатор» необходим для подавления огневых точек и уничтожения живой силы противника, вооруженной переносными противотанковыми установками.

У российских военных пока нет явной потребности в такой машине, как «Терминатор», которая имеет обширный арсенал, поэтому первоначальные заказы будут небольшими. Однако ситуация может разительно поменяться, и БМПТ может стать очень популярным на экспортном рынке, особенно в странах, которым придется противостоять повстанцам в труднопроходимой местности.

«В ней нет явной необходимости, поэтому первые поставки, вероятно, будут небольшими, но машина может принести хорошую прибыль на экспортном рынке», — рассказал в интервью The National Interest эксперт по российской армии в центре Военно-морского анализа Майкл Кофман.

Обеспечение экспортных заказов — одна из причин, по которой российская армия закупает «Терминаторов». Небольшая партия позволит «Уралвагонзаводу» запустить серийное производство. В свою очередь экспортные заказы помогут российскому ОПК доработать концепцию и оплатить создание производственной линии для этой машины.

«Установить производственную линию в надежде обеспечить тем самым контракты на экспорт», — продолжает Кофман.

В более широком смысле, российская армия экспериментирует с концепцией «Терминатора», поскольку она выглядит многообещающей и может в корне изменить то, как бронетехника используется на поле боя. Вполне вероятно, что новая машина отправится в Сирию для боевых испытаний. Если «Терминатор» окажется успешным, он может значительно изменить способ ведения современной войны.

«Российские вооруженные силы переосмысливают роль БМП (боевых машин пехоты) на поле боя и рассматривают варианты того, как такие машины могут поддерживать продвижение тяжелой бронетехники, — сказал Кофман. — Это вопрос, как лучше всего поддерживать танки на поле боя, и ответ заключается в том, что БМПТ должны иметь высокую живучесть и обеспечивать ее для других российских боевых машин».