Киев живет в своем собственном мире: политолог отреагировал на претензии Украины к судьям КС РФ

Киев прислал России запрос на судей Конституционного суда, по мнению властей соседнего государства, они якобы причастны к нарушению территориальной целостности Украины.

«Буквально вчера пришел запрос (от Украины об оказании правовой помощи — прим. ред.) в отношении судей Конституционного суда РФ, всех судей, где их подозревают в покушении на нарушение целостности государства», — сообщил замгенпрокурора РФ Саак Карапетян.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что воссоединение полуострова и РФ — результат волеизъявления самих жителей Крыма, абсолютное большинство которых на референдуме приняло соответствующее решение.

«Естественно, что Россия не могла проигнорировать желания и надежды жителей Крыма. Именно поэтому состоялась «Крымская весна», а Крым и Севастополь стали субъектами Российской Федерации», — подчеркнул парламентарий, комментируя претензии Украины.

Что касается самого запроса, народный избранник напомнил, что в Донбассе сейчас идут активные боевые действия.

«Пока льется кровь ни в чем не повинных граждан ДНР и ЛНР, пока власти Украины не начнут реализовывать положения минских соглашений, а руководство этого государства не начнет реагировать на социальные запросы граждан, рассылка подобного рода запросов кажется мне попросту неуместной», — сказал политик.

По мнению Андрея Красова, властям Киева стоит немедленно прекратить кровопролитную войну на востоке Украины и сконцентрироваться на выполнении «Минска» и на решении проблем граждан собственной страны.

Политолог Андрей Ваджра считает, что украинское руководство живет в своем собственном мире, который мало пересекается с объективной действительностью.

«Поэтому многие процессы, которые там протекают, очень сложно понять. Мы регулярно видим разнообразные демарши, запросы, заявления и многое другое. Все то, что говорит Киев, направлено на пропагандистские цели. Они рассчитаны исключительно на украинское население. Поэтому ракссматривать запрос Киева в адрес Конституционного суда имеет смысл только с точки зрения украинского пиара», — резюмировал эксперт.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам плебисцита. Это решение поддержало более 95% жителей полуострова.