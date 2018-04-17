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Кремль отреагировал на решение Трампа приостановить введение санкций
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    Кремль отреагировал на решение Трампа приостановить введение санкций

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    Кремль отреагировал на решение Трампа приостановить введение санкций

    Москва, 17 апреля. Санкции являются обыденной практикой во внешней политике США, с которой Россия не может согласиться, единственными легитимными санкциями Москва считает принятые Советом безопасности ООН, заявил во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Так Кремль отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о приостановке введения новых санкций против России. Отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли в этой связи говорить, что Вашингтон пошел на попятную, Песков отметил, что давать какую-либо оценку по итогам одного дня рано, передает корреспондент ФАН.

    «С нашей точки зрения, единственными легитимными являются санкции, принятые Совбезом ООН. За XX век 174 раза были эти санкции. Из них почти 110 раз санкции вводились США. К сожалению, это обыденная практика во внешней политике США, с которой, конечно, мы не можем согласиться. А выводы какие-то по итогам одного дня делать рано», — сказал он.

    Напомним, в апреле Вашингтон ввел новые санки против Москвы. В «черные списки» были включены ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний.

    Автор: Ольга Завьялова
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