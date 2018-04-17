США нанесли удар по Сирии под фальсифицированным предлогом — Лавров

Москва, 17 апреля. Ракетный удар США и их союзников по Сирии является нарушением международного права и был осуществлен под надуманным предлогом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нанесенные Соединенными Штатами при поддержке союзников ракетные удары по территории САР под абсолютно фальсифицированным предлогом являются грубейшим нарушением международного права и ООН», — подчеркнул Лавров.

Напомним, в минувшие выходные США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии. С самолетов и кораблей было выпущено более 100 ракет. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, две трети выпущенных коалицией ракет не достигли целей — они были перехвачены сирийской ПВО.

Ранее министр также сообщил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что так называемый «инцидент в Думе», который в итоге и стал «поводом» для ракетного удара по Сирии, был постановкой.