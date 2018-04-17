Меню
Новости Сирии
Путин указал Меркель
Спорт
Танцоры из Петрозаводска выиграли золото первенства Северо-Запада
Следующая новость
Загрузка...

    Путин указал Меркель

      /  Обновлено: 
    51

    Путин указал Меркель

    Москва, 17 апреля. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что удар США и союзников по Сирии является актом агрессии, нарушеним международного права, включая устав ООН.

    О беседе сообщила сегодня пресс-службе Кремля. Стороны предметно обсудили обострение обстановки в Сирии и вокруг нее. Владимир Путин указал Меркель на то, что Вашингтон, Лондон и Париж совершили «акт агрессии» против республики, был нанесен существенный ущерб процессу мирного урегулирования кризиса в стране.

    Кроме того, лидеры стран сошлись во мнении, что сейчас крайне важно проведение тщательного и объективного расследования инцидента в Думе миссией инспекторов ОЗХО.

    Подтвердили они и двустороннюю готовность содействовать усилиям по политическим и дипломатическим каналам по сирийскому досье, включая площадки в Женеве и Астане, а также продолжать контакты по этому вопросу.

    Напомним, удар по Сирии коалиция США нанесла в ночь на 14 апреля. Всего, по данным Минобороны РФ, было выпущено 103 крылатых «Томагавка», 71 из них был сбит силами сирийской ПВО. При этом «Томагавки» сбивали советскими ракетами, выпущенными 30 лет назад.

    В результате атаки ранения получили три мирных жителя Хомса,  получили повреждения военные объекты и гражданская инфраструктура.

    Поводом для проведения атаки стала провокация в Думе, где, как якобы произошла химатака. При этом ни местные жители, ни российские военные специалисты никакого подтверждения применения запрещенного вооружения в Думе не обнаружили.

    Путин указал Меркель

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    58
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    35
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    555
    Роскомнадзор направил магазинам приложений запросы об удалении Telegram

    Роскомнадзор направил магазинам приложений запросы об удалении Telegram

    11:59   17 Апреля 2018
    95