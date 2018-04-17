Москва, 17 апреля. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что удар США и союзников по Сирии является актом агрессии, нарушеним международного права, включая устав ООН.

О беседе сообщила сегодня пресс-службе Кремля. Стороны предметно обсудили обострение обстановки в Сирии и вокруг нее. Владимир Путин указал Меркель на то, что Вашингтон, Лондон и Париж совершили «акт агрессии» против республики, был нанесен существенный ущерб процессу мирного урегулирования кризиса в стране.

Кроме того, лидеры стран сошлись во мнении, что сейчас крайне важно проведение тщательного и объективного расследования инцидента в Думе миссией инспекторов ОЗХО.

Подтвердили они и двустороннюю готовность содействовать усилиям по политическим и дипломатическим каналам по сирийскому досье, включая площадки в Женеве и Астане, а также продолжать контакты по этому вопросу.

Напомним, удар по Сирии коалиция США нанесла в ночь на 14 апреля. Всего, по данным Минобороны РФ, было выпущено 103 крылатых «Томагавка», 71 из них был сбит силами сирийской ПВО. При этом «Томагавки» сбивали советскими ракетами, выпущенными 30 лет назад.

В результате атаки ранения получили три мирных жителя Хомса, получили повреждения военные объекты и гражданская инфраструктура.

Поводом для проведения атаки стала провокация в Думе, где, как якобы произошла химатака. При этом ни местные жители, ни российские военные специалисты никакого подтверждения применения запрещенного вооружения в Думе не обнаружили.