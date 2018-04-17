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Глава Крыма пообещал, что экипаж «Норда» и их семьи не останутся без поддержки
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    Глава Крыма пообещал, что экипаж «Норда» и их семьи не останутся без поддержки

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    Симферополь, 17 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что не оставит без поддержки экипаж арестованного украинскими пограничниками судна «Норд» и членов их семей.

    Как отметил Аксенов журналистам, с экипажем российского судна постоянно находятся адвокаты. Им оказывается материальная помощь, также предоставляются средства на питание и проживание. По словам Аксенова, «все на контроле». Глава региона также уточнил, что семьям моряков также оказывается помощь. Он добавил, что «бьется за крымчан».

    «Крымчан без поддержки я лично не оставлю. Многие вещи я сам лично держу на контроле», — резюмировал Аксенов.

    Напомним, украинские пограничники задержали российское судно «Норд» с моряками 26 марта.

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    Автор: Анна Иванова
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