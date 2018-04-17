Крымский мост показал панорамный вид «из окна поезда»
Симферополь, 17 апреля. На официальном сайте, посвященном строительству Крымского моста, опубликовано панорамное изображение, благодаря которому уже сейчас можно узнать, какой вид будет открываться из окон поездов, следующих по переправе.
О том, что на сайте most.life пополнился раздел «Фотографии с места строительства 360°», говорится в Twitter Крымского моста.
#стройкавека360 на надвижке ж/д пролётов. Такой вид будет из окна поезда. https://t.co/iDT05fZwWq— Крымский мост (@Krymsky_bridge) April 17, 2018
Отметим, ранее стало известно, что на строящейся переправе начались испытания автоматизированной системы управления дорожным движением.
Напомним, движение автомобилей по самому длинному мосту в России откроют уже в мае — на полгода раньше запланированного срока. Поезда начнут ходить по переправе в конце следующего года.