Меню
Политика
МИД РФ отреагировал на призыв G7 дать ответ по «делу Скрипаля»
Спорт
Танцоры из Петрозаводска выиграли золото первенства Северо-Запада
Следующая новость
Загрузка...

    МИД РФ отреагировал на призыв G7 дать ответ по «делу Скрипаля»

    35

    МИД РФ отреагировал на призыв G7 дать ответ по «делу Скрипаля»

    Москва, 17 апреля. Расследование «дела Скрипаля» необходимо осуществлять в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КХО). Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя реакцию Москвы на призыв G7 к России дать ответ относительно инцидента в Солсбери.

    «Мы запустили все процедуры в рамках ОЗХО. Если мы хотим серьезно разобраться в деле, надо полагаться на положения Конвенции. Мы намерены пройти этот путь до конца», — сказал Грушко.

    Накануне главы МИД стран «Большой семерки» сделали совместное заявление, в котором призвали Россию раскрыть информацию о якобы имеющейся у нее программе по производству химического оружия, а также ответить на вопросы относительно инцидента в Солсбери.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    58
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    35
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    555
    Роскомнадзор направил магазинам приложений запросы об удалении Telegram

    Роскомнадзор направил магазинам приложений запросы об удалении Telegram

    11:59   17 Апреля 2018
    95