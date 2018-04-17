МИД РФ отреагировал на призыв G7 дать ответ по «делу Скрипаля»

Москва, 17 апреля. Расследование «дела Скрипаля» необходимо осуществлять в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КХО). Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя реакцию Москвы на призыв G7 к России дать ответ относительно инцидента в Солсбери.

«Мы запустили все процедуры в рамках ОЗХО. Если мы хотим серьезно разобраться в деле, надо полагаться на положения Конвенции. Мы намерены пройти этот путь до конца», — сказал Грушко.

Накануне главы МИД стран «Большой семерки» сделали совместное заявление, в котором призвали Россию раскрыть информацию о якобы имеющейся у нее программе по производству химического оружия, а также ответить на вопросы относительно инцидента в Солсбери.