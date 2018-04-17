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Стратегия Владимира Путина
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Меркель надеется на встречу с Путиным в ближайшее время
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    Стратегия Владимира Путина

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    Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, какие задачи стоят в развитии социальной сферы в России перед президентом Владимиром Путиным.

    По словам эксперта, в своем послании президент уже обозначал нацеленность на внутреннее развитие и внимание к социальной сфере. То, что принято обозначать как качество жизни, на фоне экономических проблем и угроз безопасности 90-х — начала 2000-х не было в центре внимания государства и было производным от экономической ситуации.

    «Цифры показывают, что после этого ситуация изменилась, и с помощью различных государственных программ удалось намного ее улучшить. Такие факты, как снижение смертности, увеличение продолжительности жизни — это объективные показатели того, что положение в социальной сфере сдвинулась в сторону явного прогресса. Кроме того, создание системы поддержки семей в виде материнского капитала и программ льготной ипотеки для родителей с детьми обеспечило фундамент решения демографических проблем», — пояснил Сергей Простаков.

    Стратегия Владимира Путина

    Безусловно, заметил эксперт, как и в любой сфере, есть проблемы в социальной сфере и сейчас. Но по сравнению с тем, что было, к примеру, в 90-е, эти сложности практически безобидные. Видно стремление государства улучшать то, что принято называть человеческим капиталом, развивать условия для формирования совершенно нового уровня социального обеспечения.

    «Достижение целевых показателей позволит совершить рывок в качестве жизни в России, сделать страну по-настоящему комфортной для жизни. Создание нового качества жизни — это залог развития человека, общества и всех связанных с ним сфер, от культуры и науки до инфраструктуры и промышленности. Кроме того, это позволит продемонстрировать, что выбранный Россией путь по безусловному сохранению самостоятельности без оглядки на Запад является выигрышным и для социальной сферы страны», — резюмировал Сергей Простаков.

    Автор: Илья Муромский
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