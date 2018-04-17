Песков: Россию голословно обвиняют в кибершпионаже

Москва, 17 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения США и Великобритании в том, что якобы российские хакеры несут ответственность за взлом миллионов роутеров по всему миру, никак не аргументированы и голословны.

«Это первое заявление совместное США и Великобритании, опубликовано на сайте Госдепа США. Но по-прежнему никто не утруждает себя в хоть какой-то, пусть даже слабой аргументации», — отметил представитель Кремля. «Поэтому суть и характер необоснованный этих обвинений. С нашей точки зрения, эти несостоятельные обвинения сейчас полностью девальвировались», — заключил Песков.

Ранее национальный центр по кибербезопасности Великобритании, ФБР и Министерство внутренней безопасности США выступили с совместным заявлением, в котором возложили на хакеров, связанных с правительством России, ответственность за взлом миллионов роутеров по всему миру. Москву также обвинили в кибератаках на государственные и частные компании с целью «политического и экономического шпионажа».