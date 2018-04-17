Песков ответил на обвинения США и Британии в адрес российских хакеров 

Москва, 17 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может дать никакого комментария по совместному заявлению Великобритании и США о «российской хакерской угрозе», поскольку никаких деталей в заявлении Госдепартамента не приводится.

Ранее, напомним, в опубликованном Госдепартаментом США заявлении страны Запада возложили на «хакеров, связанных с правительством России» ответственность за взлом миллионов роутеров по всему миру. Как заявили Национальный центр по кибербезопасности Великобритании, ФБР и Министерство внутренней безопасности США, «российские хакеры» ставили своей целью «перехват трафика» и «подготовку плацдарма для разрушительных атак».

Песков холодно отреагировал на вопросы об этих заявлениях.