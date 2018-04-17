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Песков ответил на обвинения США и Британии в адрес российских хакеров
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    Песков ответил на обвинения США и Британии в адрес российских хакеров

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    Песков ответил на обвинения США и Британии в адрес российских хакеров

    Москва, 17 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может дать никакого комментария по совместному заявлению Великобритании и США о «российской хакерской угрозе», поскольку никаких деталей в заявлении Госдепартамента не приводится.

    Ранее, напомним, в опубликованном Госдепартаментом США заявлении страны Запада возложили на «хакеров, связанных с правительством России» ответственность за взлом миллионов роутеров по всему миру. Как заявили Национальный центр по кибербезопасности Великобритании, ФБР и Министерство внутренней безопасности США, «российские хакеры» ставили своей целью «перехват трафика» и «подготовку плацдарма для разрушительных атак».

    Песков холодно отреагировал на вопросы об этих заявлениях.

    «Ответить я не могу, мы не знаем, о чем основываются эти очередные обвинения, — напомнил представитель президента. — Такие обвинения с абсолютной легкостью озвучиваются, и никто не утруждает себя поиском хоть какой-то аргументации».

    Песков ответил на обвинения США и Британии в адрес российских хакеров 

    Автор: Ольга Завьялова
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