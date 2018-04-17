Меню
Экономика
Путин обсудит экономические вопросы с главами МЭР, Минфина и Центробанка
Спорт
Танцоры из Петрозаводска выиграли золото первенства Северо-Запада
Следующая новость
Загрузка...

    Путин обсудит экономические вопросы с главами МЭР, Минфина и Центробанка

    42

    Путин обсудит экономические вопросы с главами МЭР, Минфина и Центробанка

    Москва, 17 апреля. Президент РФ Владимир Путин во вторник будет заниматься экономическими вопросами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что наряду с отдельными встречами, Путин проведет совещание с участием Андрея Белоусова, главой МЭР Максимом Орешкиным, министром финансов Антоном Силуановым и председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.

    «В ближайшее время будет совещание по экономическим вопросам, это не запланированное. Та информация, которая будет доступна, предоставим», — добавил представитель Кремля.

    Автор: Ольга Завьялова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    58
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    35
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    555
    Роскомнадзор направил магазинам приложений запросы об удалении Telegram

    Роскомнадзор направил магазинам приложений запросы об удалении Telegram

    11:59   17 Апреля 2018
    95