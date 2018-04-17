Путин обсудит экономические вопросы с главами МЭР, Минфина и Центробанка

Москва, 17 апреля. Президент РФ Владимир Путин во вторник будет заниматься экономическими вопросами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что наряду с отдельными встречами, Путин проведет совещание с участием Андрея Белоусова, главой МЭР Максимом Орешкиным, министром финансов Антоном Силуановым и председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.

«В ближайшее время будет совещание по экономическим вопросам, это не запланированное. Та информация, которая будет доступна, предоставим», — добавил представитель Кремля.