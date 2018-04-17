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Песков: Ситуация с блокировкой Telegram со временем будет отрегулирована
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    Песков: Ситуация с блокировкой Telegram со временем будет отрегулирована

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    Песков: Ситуация с блокировкой Telegram со временем будет отрегулирована

    Москва, 17 апреля. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, не опасаются ли в Кремле, что противостояние мессенджера Telegram и Роскомнадзора может зайти в тупик.

    «Естественно, мы рассчитываем на то, что те, кто не имеет к этой ситуации отношения… со временем эта ситуация будет техническими средствами отрегулирована. Надо, чтобы с одной стороны исполнялось решение суда, а с другой — не затрагивались сервисы, программы и приложения», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, не опасаются ли в Кремле, что противостояние Telegram и Роскомнадзора может зайти в тупик.

    Напомним, ранее от блокировок Роскомнадзора пострадали ресурсы, которые никак не касались мессенджера.

    Автор: Ольга Завьялова
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