Песков: Ситуация с блокировкой Telegram со временем будет отрегулирована

Москва, 17 апреля. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, не опасаются ли в Кремле, что противостояние мессенджера Telegram и Роскомнадзора может зайти в тупик.

«Естественно, мы рассчитываем на то, что те, кто не имеет к этой ситуации отношения… со временем эта ситуация будет техническими средствами отрегулирована. Надо, чтобы с одной стороны исполнялось решение суда, а с другой — не затрагивались сервисы, программы и приложения», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, не опасаются ли в Кремле, что противостояние Telegram и Роскомнадзора может зайти в тупик.

Напомним, ранее от блокировок Роскомнадзора пострадали ресурсы, которые никак не касались мессенджера.