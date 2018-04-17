В России могут освободить украинцев и белорусов от экзамена по русскому языку

Москва, 17 апреля. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова сообщила, что министерство призывает освободить граждан Белоруссии и Украины от сдачи экзамена по русскому языку при получении гражданства РФ.

«Родилось предложение освободить граждан Украины и Белоруссии от прохождения комиссии на подтверждение звания носителя русского языка, — сказала Кириллова в интервью журналистам. — Считаем, что эта инициатива – она у нас уже оформлена в качестве законопроекта – будет двигаться».

Отметим, что сегодня было проведено спецзаседния Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека «Собирание соотечественников во благо России», в которых приняла участие Кириллова.

Напомним, ранее сообщалось, что украинское руководство после признания «языкового закона» неконституционным должно пересмотреть свое решение о предоставлении русскому языку статуса регионального и урегулировать эту сферу в соответствии с конституцией.