«Маргинальная тусовка»: в Совфеде отреагировали на требования G7 отчитаться по «делу Скрипалей»

Министры иностранных дел стран «большой семерки» призвали Россию ответить на вопросы, касающиеся «дела Скрипалей». Заявление распространил МИД Канады. Отказ выполнить требования страны-участницы G7 осуждают и расценивают как подтверждение причастности России к преступлению в Солсбери.

«Мы призываем Россию срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери, — говорится в документе. — Мы осуждаем продолжающиеся отказы России отвечать на законные запросы британского правительства, что еще раз подчеркивает ответственность российской стороны».

Также в одном из пунктов заявления значится, что Россия «в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть ОЗХО программу производства «Новичка», о которой ранее не сообщалось». По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрея Климова, никакие заявления стран-участниц «большой семерки», которую он считает клубом по интересам, не заслуживают ни малейшего внимания.

«Компания людей посидела в ресторане и что-то там решила от нас потребовать. Призывают признаться в том, чего мы не совершали, — говорит Андрей Климов в интервью Федеральному агентству новостей. — Они уже по отдельности не раз пытались это сделать. Ничего нового не произошло. Такие выпады в адрес России постоянно звучат и в НАТО, и в Евросоюзе. G7 не имеет статус международной организации, это просто клуб по интересам. Периодически собираются, что-то обсуждают. И если интересы США и Великобритании понятны, то остальные просто сидят и поддакивают. Что сказать? Маргинальная тусовка! Но тем не менее, позволяют себе общаться неприемлемым тоном, выдвигают возмутительные требования. Хотя никаких юридических полномочий для этого у них нет».

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были отравлены в британском Солсбери. Тогда в случившемся Лондон обвинил Россию. Однако доказательств, которые могли бы это подтвердить, нет. После этого глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил, что согласно исследованиям швейцарского центра, в котором проводился анализ проб с места преступления, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом BZ. Его, по словам Лаврова, в России и СССР никогда не производили, зато в Соединенных штатах и Великобритании оно стояло на вооружении.