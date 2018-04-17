Песков назвал условия разблокировки Telegram

Москва, 17 апреля. Мессенджер Telegram может быть разблокирован в случае выполнения требований Роскомнадзора. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в компетенцию Кремля не входит вопрос оценки эффективности выполнения судебных решений.

«Решение суда вынесено, там говорится, что блокировка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены необходимые условия. Там же не выполнены определенные условия. В случае выполнения условий возможно будет возвращение», — сказал Песков журналистам.

Напомним, на прошлой неделе суд принял решение удовлетворить требование Роскомнадзора и заблокировать Telegram на территории России в связи с отказом предоставлять ФСБ ключи шифрования. Требование Роскомнадзора связано с обеспечением безопасности россиян.