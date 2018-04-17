Сирия: жители Хасаки в интервью ФАН назвали ракетный удар коалиции США помощью террористам ИГ и РПК

Жители провинции Хасака, почти целиком контролируемой курдскими вооруженными группировками, рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о том, что они думают по поводу недавнего ракетного налета Соединенных Штатов, Великобритании и Франции на объекты Сирии. Также собеседники нашего репортера выразили свое мнение относительно политики курдов и их связей с американцами.

Удар по территории САР, по мнению большинства жителей, стал еще одним подтверждением того, что США и их союзники никогда не соблюдают положения международного права и достигнутые с другими сторонами договоренности. Эта атака была проведена без резолюции Совбеза ООН и без каких-либо доказательств мнимой химической атаки, будто бы проведенной в Восточной Гуте силами Сирийской арабской армии (САА). По мнению местного жителя по имени Гаффар, Россия и САР имели честную возможность ударить по объектам американцев и подконтрольных им курдов в ответ, однако не сделали этого, поскольку в отличие от США уважают закон и не намерены еще сильнее обострять ситуацию.

«Россия не нарушает международные соглашения, а США, Великобритания и Франция нанесли удары без согласия ООН. РФ уважает международное право, и поэтому Россия не стала бомбить базы США в Сирии или бомбить объекты Рабочей партии Курдистана, поскольку именно они являются главным инструментом в руках США в регионе. Мы надеемся, что курды все-таки смогут правильно оценить ситуацию и вновь станут частью сирийского государства», — поделился Гаффар.

Он считает, что, если у курдов осталась хоть какая-то любовь к Сирии, как к своей стране, то они должны выступить против американских ударов по суверенной территории САР. Другой сириец, представившийся Джалилем, относит членов РПК к террористам и связывает атаку коалиции Соединенных Штатов с прямой военной поддержкой подконтрольных американцам антиправительственных группировок, в том числе и курдских.

«РФ уважает международное право, и не действует, как США. Россия находится в САР на законных основаниях, в отличие от США, которые поддерживают террористов, в том числе из РПК. Соединенные Штаты и их коалиция постоянно говорят, что они якобы борются с джихадистами, но на самом деле они защищают боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Они хотят разрушить нашу страну, но это им не удастся», — убежден мужчина.

Напомним, после ракетного удара Вашингтона, Лондона и Парижа в арабской республике активизировались многие террористические бандформирования. В частности, попытку контратаки провели отряды ИГИЛ1, базирующиеся на южных окраинах Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.