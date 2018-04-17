Глава МИД ФРГ заявил, что без России мирное урегулирование в Сирии невозможно
Берлин, 17 апреля. Россия необходима для диалога по Сирии, без Москвы политическое решение невозможно, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во вторник. Об этом он рассказал на брифинге с канадской коллегой Христей Фрилэнд.
По словам руководителя МИД Германии, Москва нужна для диалога, так как без России политического решения по Сирии не будет. Он также подчеркнул, что в этой связи у ФРГ есть определенные ожидания. Маас уточнил, что роль ФРГ в отношениях с Россией заключается в том, «чтобы стать теми, кто открывает окно для диалога».
Напомним, ранее Великобритания, США и Франция атаковали объекты сирийских военных. Было выпущено около 100 ракет в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия Дамаском. Москва неоднократно заявляла, что военным путем нельзя решить конфликт в Сирии.