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Тайский суд оправдал Лесли и Рыбку по делу о нелегальной трудовой деятельности
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    Тайский суд оправдал Лесли и Рыбку по делу о нелегальной трудовой деятельности

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    Тайский суд оправдал Лесли и Рыбку по делу о нелегальной трудовой деятельности

    Москва, 17 апреля. Тайский суд оправдал Александра Кириллова(Алекс Лесли) и Анастасию Вашукевич(Настю Рыбку), которые были арестованы за проведение нелегального «секс-тренинга», в деле о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда. Об этом заявил их адвокат Саттхапхон Сийотха во вторник, 17 апреля.

    Также суд оправдал шесть россиян и белорусов, арестованных за проведение нелегального «секс-тренинга», в деле о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности.

    Адвокат отметил, что они подлежат депортации в страны гражданства. Однако уехать из Таиланда они не могут.

    «В их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы», — цитирует РИА Новости адвоката.

    Саттхапхон Сийотха отметил, что по делу, которое связано с организацией предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы, Лесли, Рыбке и другим фигурантам грозят длительные сроки. Судебное заседание по нему должно пройти 24 апреля, на нем будет решаться вопрос о продлении меры пресечения в отношении подследственных.

    Автор: Дарья Смолина
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