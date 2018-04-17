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В Турции создают роботизированные морские мины в виде скатов
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    В Турции создают роботизированные морские мины в виде скатов

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    В Турции создают роботизированные морские мины в виде скатов

    Анкара, 17 апреля. Турецкая фирма Albayrak Savunma и Черноморский технический университет собираются создать морские мины, которые внешне напоминали бы скатов. Об этом пишет издание Defense News.

    По информации издания, данными устройствами будут управлять при помощи кодированных гидроакустических сигналов.

    Отмечается, что данный проект получил название Wattozz. Прибор имеет форму ската и изготовлен из титана и алюминия. Мина способна двигаться со скоростью до 5,5 узла (порядка 10 километров в час) и работать на одном заряде в течение 12 часов. Wattozz имеет три электрических двигателя, систему связи и две камеры, которые установлены в так называемых «глазницах» ската.

    Сообщается, что «умная» мина может ложиться на дно и оставаться длительное время в энергосберегающем режиме. После команды она начинает действовать, двигается к подводному объекту и прикрепляется к его корпусу.

    Что касается команды о взрыве, она подается удаленно. Wattozz оборудован акустической системой самозащиты от хищных рыб.

    Автор: Дана Балан
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