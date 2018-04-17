В Турции создают роботизированные морские мины в виде скатов

Анкара, 17 апреля. Турецкая фирма Albayrak Savunma и Черноморский технический университет собираются создать морские мины, которые внешне напоминали бы скатов. Об этом пишет издание Defense News.

This remote controlled ‘naval mine’ attaches to ships, explodes on command https://t.co/JZhe8NuCKG pic.twitter.com/0FtohZeAC9 — Defense News (@defense_news) April 16, 2018

По информации издания, данными устройствами будут управлять при помощи кодированных гидроакустических сигналов.

Отмечается, что данный проект получил название Wattozz. Прибор имеет форму ската и изготовлен из титана и алюминия. Мина способна двигаться со скоростью до 5,5 узла (порядка 10 километров в час) и работать на одном заряде в течение 12 часов. Wattozz имеет три электрических двигателя, систему связи и две камеры, которые установлены в так называемых «глазницах» ската.

Сообщается, что «умная» мина может ложиться на дно и оставаться длительное время в энергосберегающем режиме. После команды она начинает действовать, двигается к подводному объекту и прикрепляется к его корпусу.

Что касается команды о взрыве, она подается удаленно. Wattozz оборудован акустической системой самозащиты от хищных рыб.