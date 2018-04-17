Эксперт рассказал, как Россия может «подрезать крылья» НАТО

Французское издание Challenges сообщает, что российская группа компаний «Волга-Днепр» с 1 января 2019 года якобы прекращает оказывать НАТО услуги по перевозкам негабаритных грузов на самолетах Ан-124-100 «Руслан».

В статье издания Challenges с названием «Путин обрезает крылья французских ВВС» сообщается, что командование французской армии, которая считается основным потребителем знаменитых «Русланов», связывают прекращение сотрудничество НАТО с ГК «Волга-Днепр» с ответом Москвы на санкции, введенные против Российской Федерации.

«Мы получили сигнал о том, что это решение связано с санкциями США», — сообщили изданию во французском командовании.

Российская группа компаний «Волга-Днепр» пока не комментирует сообщение французского издания Challenges о том, что Россия с 1 января 2019 года перестанет предоставлять НАТО услуги по перевозкам негабаритных грузов на самолетах Ан-124-100 «Руслан».

«В сети сейчас большое количество спекуляций. В том числе серьезные издания непроверенные вещи публикуют. Пока что, на данный момент, мы эти спекуляции не комментируем. Полагаю, что в ближайшее время руководство компании выпустит заявление. В какие сроки, точно сказать не могу. Эта неделя для нас точно будет горячей», — сообщил агентству «Политика сегодня» руководитель отдела протокола и связей с общественностью компании «Волга-Днепр» Константин Туркин.

В свою очередь летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей как, в случае, если данные подтвердятся, Россия может «подрезать крылья» НАТО.

«Ан-124-100 «Руслан» — это единственный в мире самолет с такой грузоподъемностью, его аналогов нет ни у кого больше. Эти воздушные суда перевозят тяжеленные крупногабаритные грузы — турбины, фюзеляжи других самолетов и т.д. В общем, в них влезет все что угодно, конструкция позволяет. Это очень быстро, удобно и позволяет значительно удешевлять перевозку важных грузов. И если заказы есть до 2019 года (вот почему «Волга-Днепр» прекращает сотрудничество только с 2019 года), значит самолет очень востребован», — поясняет эксперт.

Конечно, Франция, Великобритания, Германия и другие страны НАТО могут попытаться самостоятельно заменить «Русланы» и начать перевозить свои грузы по земле или же воде, однако это значительно увеличит время поставок, что также приведет к увеличению затрат.

«А учитывать загруженность европейских дорог и морских портов, им будет очень и очень сложно, так как им придется менять всю систему логистики, перестраивать систему доставки и значительно сдвигать сроки производства жизненно важных агрегатов. Такая ситуация приведет к колоссальному, многомиллиардному ущербу. Да, для нас тоже будут убытки, но мы можем очень быстро переориентироваться на азиатский рынок или даже рынок Ближнего Востока. Тем же Китаю, Японии и Корее также нужно возить такие грузы. Мы не останемся без заказов», — продолжает аналитик.

А вот что будет делать Североатлантический альянс — большой вопрос. Европейские государства не производят подобных самолетов, а на разработку и постройку аналогов Ан-124-100 уйдет не одно десятилетие.

«НАТО, конечно, может обратиться к Украине, там тоже есть «Русланы», но вряд ли в руководство Альянса пойдет на подобный риск. Ведь та техника, которая осталась у Киева, не то, что перевозить грузы, она летать то не может — опасно. Самолеты ведь необходимо обслуживать, а на это требуется деньги, которых у КБ «Антонова» просто нет. А те грузы, которые перевозит НАТО — слишком дорогие, чтобы доверять их опасной украинской технике», — заключил Красноперов.

Отметим, с 2006 года негабаритными стратегическими дальними авиаперевозками в интересах почти двух десятков государств-членов НАТО и ЕС обеспечивались совместным предприятием украинских «Авиалиний Антонова» и российской компанией «Волга-Днепр». Однако в 2016 году украинский перевозчик объявил о прекращении совместного бизнеса с ГК «Волга-Днепр».