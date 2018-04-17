Сирия сегодня: США хотят заменить своих военных на арабских, ПВО САР отразила ракетную атаку

Сирия, 17 апреля. Соединенные Штаты хотят заменить свои войска на арабские формирования на территории Сирийской Арабской Республике (САР). Противовоздушная оборона Сирии отразила ракетную атаку. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проведет брифинг по ситуации в Ракке. Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Контингент в САР

Администрация Дональда Трампа планирует заменить американский военный контингент на территории САР на военнослужащих из арабских стран. Сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

Сообщается, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон совсем недавно общался с исполняющим обязанности главы Службы общей разведки Египта генералом Аббасом Камелем. Болтон интересовался, не хочет ли Каир оказать содействие в реализации плана. Кроме того, администрация Белого дома обращались к Катару, Саудовской Аравии и ОАЭ с просьбой выделить миллиарды долларов на восстановление северной части САР. Руководство Соединенных Штатов также хочет, чтобы арабские страны направили в Сирию своих военных.

По информации издания, цель такой инициативы — избежать возникновения «вакуума в области безопасности» в САР, который может позволить боевикам «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) вернуться в регион.

Удар по Хомсу

В то же время, по данным сирийских СМИ, система ПВО САР сбила ракеты в районе Хомса.

«Система ПВО сбила ракеты, нарушившие воздушное пространство, в районе Хомса», — сообщают СМИ.

Отмечается, что сирийская противовоздушная система сбила около девяти ракет в районе Хомса, которые были нацелены на авиабазу Шайрат. Жертв и разрушений в результате атаки нет.

По некоторой информации, удар был сделан боевой авиацией Израиля. В свою очередь Сирийская арабская армия (САА) нанесла ответный удар, запустив ракеты по атаковавшим Шайрат военным самолетам.

Кроме того, аэродром Думейр к северу от Дамаска также подвергся ракетному обстрелу. Атака произошло в то же самое время, когда там проходили переговоры о выходе боевиков незаконных вооруженных формирований из этого района.

Ракка преткновения

Во вторник по инициативе Российской Федерации состоится открытый брифинг Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в городе Ракка и лагере беженцев Рукбан. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства России при ООН Федор Стржижовский.

«Российская делегация запросила проведение открытого брифинга СБ ООН по гуманитарной ситуации в сирийских Ракке и Рукбане в контексте выполнения резолюции СБ ООН 2401», — заявил он.

Кроме того, в постпредстве ожидают, что с докладом Совету выступит заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

1 Организация запрещена на территории РФ.