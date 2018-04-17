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Запуск политического процесса в Сирии станет темой саммита G7 – МИД ФРГ
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    Запуск политического процесса в Сирии станет темой саммита G7 – МИД ФРГ

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    Запуск политического процесса в Сирии станет темой саммита G7 – МИД ФРГ

    Москва, 17 апреля. Темой саммита G7, который пройдет летом в Канаде, станет вопрос о запуске политического процесса в Сирии, сообщил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас.

    Он подчеркнул, что после проведения военных ударов по САР необходимость запуска политического процесса стала очевидна.

    «Сейчас, после проведения военных ударов в Сирии, необходимо запустить политический процесс. Об этом мы говорили вчера на встрече министров в Люксембурге. Это будет тема, которую мы намерены обсудить на саммите G7», — сказал Маас.

    Запуск политического процесса в Сирии станет темой саммита G7 – МИД ФРГ

    Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли ракетные удары по гражданским и военным объектам на территории Сирии. По данным Минобороны РФ, всего по САР было выпущено более 100 ракет. Из них 71 была успешно перехвачена сирийской системой ПВО.

    Президент РФ Владимир Путин осудил действия Вашингтона в Сирии, отметив, что они являются агрессией по отношению к суверенному государству. Путин также отметил, что удары коалиции могут спровоцировать новую волну беженцев.

    Автор: Василий Котов
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