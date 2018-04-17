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Лауреатом Пулитцеровской премии впервые в истории стал рэпер
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    Лауреатом Пулитцеровской премии впервые в истории стал рэпер

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    Лауреатом Пулитцеровской премии впервые в истории стал рэпер

    Москва, 17 апреля. Лауреатом Пулитцеровской премии впервые в истории стал рэпер. Награду получил американский рэп-исполнитель Кендрик Ламар.

    Пулитцеровская премия была присуждена исполнителю в категории «Музыка» за альбом «DAMN». По мнению жюри, песни, собранные на пластинке, отражают современную жизнь афроамериканцев, объединены искренностью простонародного языка и ритмичностью.

    Как уточняет «Комсомольская правда», награждение проходило в Школе журналистики Колумбийского университета. Пулитцеровская премия вручается с 1917 года за достижения в области журналистики, литературы и музыки.

    Ранее, как сообщало агентство «Ридус», альбом Кендрика Ламара «DAMN» вошел в рейтинг лучших, по мнению критиков, пластинок, выпущенных в 2017 году.

    Автор: Василий Котов
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