Москва, 17 апреля. Лауреатом Пулитцеровской премии впервые в истории стал рэпер. Награду получил американский рэп-исполнитель Кендрик Ламар.

Пулитцеровская премия была присуждена исполнителю в категории «Музыка» за альбом «DAMN». По мнению жюри, песни, собранные на пластинке, отражают современную жизнь афроамериканцев, объединены искренностью простонародного языка и ритмичностью.

Как уточняет «Комсомольская правда», награждение проходило в Школе журналистики Колумбийского университета. Пулитцеровская премия вручается с 1917 года за достижения в области журналистики, литературы и музыки.

Ранее, как сообщало агентство «Ридус», альбом Кендрика Ламара «DAMN» вошел в рейтинг лучших, по мнению критиков, пластинок, выпущенных в 2017 году.