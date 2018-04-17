Нижний Новгород, 17 апреля. Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) несет юридическую ответственность за его уничтожение в России, так как она обеспечивала работу инспекторов. Об этом заявил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе, бывший председатель госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич.

«Юридически ответственность за это несет прежде всего ОЗХО, которая полностью обеспечивала и контролировала работу инспекторов», — сказал он.

Бабич обратил внимание на то, что за все время уничтожения химоружия (около 20 лет) ОЗХО провела 811 международных инспекций на семи объектах, каждый из которых инспектировали от 100 до 170 раз.

«811 международных инспекций – это к вопросу о том, могло ли что-то остаться незамеченным, не проконтролированным и мог ли кто-то куда-то что-то умыкнуть. Это невозможно», — заявил полпред президента в ПФО РИА Новости.