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Большинство россиян негативно отзывается о ремейках на советские фильмы — ВЦИОМ
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    Большинство россиян негативно отзывается о ремейках на советские фильмы — ВЦИОМ

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    Большинство россиян негативно отзывается о ремейках на советские фильмы — ВЦИОМ

    Москва, 17 апреля. Больше половины россиян остались недовольны ремейками на советские фильмы. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

    Согласно  полученным результатам, 72% россиян смотрели ремейки на советские киноленты. При этом 58% зрителей негативно оценили их(среди возрастной группы 45–59 лет — 63%), положительную оценку дали 35% респондентов(среди 18–24-летних — 46%).

    Что касается мультфильмов, то положительно оценили продолжение мультиков 52% россиян, высказали негативное мнение 43% опрошенных.

    Социологи отметили, что самым популярным фильмом-ремейком стала «Ирония судьбы. Продолжение», эту киноленту смотрел каждый второй респондент. В список самых известных фильмов также попали «Служебный роман. Наше время» и «Тихий дон». Лучшим фильмом среди новинок, вышедших в прокат за последний год, стал фильм Антона Мегердичева «Движение вверх».

    Большинство россиян негативно отзывается о ремейках на советские фильмы — ВЦИОМ

    Автор: Дарья Смолина
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