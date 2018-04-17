Оппозиция Армении объявила о начале «бархатной революции»

Ереван, 17 апреля. Руководитель акции протеста против избрания премьер-министром Армении бывшего президента Сержа Саргсяна, оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил о старте «ненасильственной бархатной революции» в стране.

По его словам, в Армении образовалась революционная обстановка, передает РИА Новости.

«В стране создалась революционная ситуация, и я объявляю о старте ненасильственной народной бархатной революции», — рассказал Пашинян в ходе митинга своих единомышленников.

Сообщается, что на площади Франции в Ереване, где проходит митинг, собрались порядка 3 тысяч человек.

Как отметил депутат, его сторонники планируют парализовать деятельность государственных органов.

Напомним, сейчас в здании парламента Армении проходит специальное заседание, в ходе которого обсуждается вопрос избрания Саргсяна премьером.