СМИ опровергли ночное нападение на авиабазу ВВС Сирии «Шайрат»

Дамаск, 17 апреля. Тревога, поднятая минувшей ночью на авиабазе ВВС Сирии «Шайрат», была ложно — никакого нападения на Сирию в это время не происходило. Об этом пишет сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Ранее сирийское телевидение сообщило о том, что в ночь на вторник ПВО Сирии сбили несколько ракет, нацеленных на военную базу «Шайрат» в Хомсе. Предположительно, ракетная атака была осуществлена Израилем.

«Ложная тревога о нарушении воздушного пространства прошлой ночью привела к запуску сирен ПВО и нескольких ракет, никакой внешней атаки на Сирию не было», — сообщило агентство SANA.

Israel Targets Syrian Military Airbases. Unconfirmed whether missiles hit or were intercepted by the Syrian Army.#Dumayr #Shayrat airbases were on the U.S. coalition hit-list, but all were intercepted on 4/13. Looks like Israel tried to finish the job.https://t.co/8Pw19ADEjo pic.twitter.com/2gheyUFL8B — No World System News (@huitz_warrior) April 17, 2018

Ранее Ura.ru сообщало о нанесении ВВС Израиля ракетного удара по сирийскому аэродрому Т-4, расположенному в провинции Хомс. Израильские истребители запустили крылатые ракеты «Далила» из воздушного пространства Ливана.