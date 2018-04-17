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СМИ опровергли ночное нападение на авиабазу ВВС Сирии «Шайрат»
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    СМИ опровергли ночное нападение на авиабазу ВВС Сирии «Шайрат»

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    СМИ опровергли ночное нападение на авиабазу ВВС Сирии «Шайрат»

    Дамаск, 17 апреля. Тревога, поднятая минувшей ночью на авиабазе ВВС Сирии «Шайрат», была ложно — никакого нападения на Сирию в это время не происходило. Об этом пишет сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник.

    Ранее сирийское телевидение сообщило о том, что в ночь на вторник ПВО Сирии сбили несколько ракет, нацеленных на военную базу «Шайрат» в Хомсе. Предположительно, ракетная атака была осуществлена Израилем.

    «Ложная тревога о нарушении воздушного пространства прошлой ночью привела к запуску сирен ПВО и нескольких ракет, никакой внешней атаки на Сирию не было», — сообщило агентство SANA.

    Ранее Ura.ru сообщало о нанесении ВВС Израиля ракетного удара по сирийскому аэродрому Т-4, расположенному в провинции Хомс. Израильские истребители запустили крылатые ракеты «Далила» из воздушного пространства Ливана.

    Автор: Валентин Меликов
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