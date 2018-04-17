В Ереване демонстранты перекрыли улицы: репортаж ФАН

Пятый день в Ереване не стихают акции протеста против выдвижения правящей Республиканской партией Армении бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Дело в том, что, согласно недавно вступившей в силу новой конституции, страна перешла к парламентской форме правления, и именно премьер сосредоточит в своих руках максимум полномочий.

Изначально протестующие намеревались окружить штаб-квартиру Республиканской партии, чтобы выразить свое несогласие с кандидатурой Саргсяна. Чтобы не допустить беспорядков, партия перенесла съезд в курортный городок Цахкадзор и объявила о резонансном решении уже оттуда.

Акции протеста были организованы рядом оппозиционных движений. Практически сразу лидером протеста стал лидер партии «Гражданский договор», депутат Национального собрания (от блока «Елк» — «Выход») Никол Пашинян. Начинаясь достаточно карикатурно, протестное движение собрало сотни граждан, и к 13 апреля стало угрожать общественному порядку и нормальному функционированию транспорта в столице Армении. За время отсутствия делегатов съезда Республиканской партии в Ереване Пашиняну и его сторонникам удалось взять под контроль здание общественного радио.

Заместитель директора радио Лика Туманян вступила в диалог с оппозиционерами и предложила им время в прямом эфире, согласно установленной сетке вещания, однако Пашинян отказался, требуя пустить его в прямой эфир сразу же, чего, впрочем, не добился. Со своей стороны депутат пообещал возместить нанесенный зданию радио в ходе «вторжения» ущерб. Надо отметить, что обе стороны повели себя крайне дипломатично, что свидетельствует о наличии политической культуры, готовности услышать друг друга и нежелании переходить к радикальным действиям.

Так как протесты не утихали, власти приняли решение взять под охрану полиции и внутренних войск здание Национального собрания и резиденцию премьер-министра. Особое возмущение протестующих вызвала колючая проволока, которой перегородили проспект Баграмяна. Оппозиция посчитала это своеобразным символическим жестом власти, желающей «отгородиться» от собственного народа. Впрочем, этот шаг оказался оправданным.

Утром 16 апреля протестующие во главе с Пашиняном ворвались в ряд учебных заведений Еревана — педагогический университет, технологический и медицинский колледжи. Занятия в других учебных заведениях оказались сорваны, т. к. множество студентов либо не смогли проехать к месту учебы из-за сложившегося транспортного коллапса, либо приняли участие в протестных акциях.

Никол Пашинян, стремясь попасть на работу в Нацсобрание, все-таки решил повести протестующих на заслоны внутренних войск, в результате чего те вынуждены были применить светошумовые и дымовые гранаты, травмировав некоторых участников акции. Травмы получил и сам Пашинян, по его словам, от колючей проволоки, за которую вынужден был схватиться. Он вместе с несколькими полицейскими, также раненными в ходе столкновения, был госпитализирован, но через несколько часов снова выступал на трибуне. Легкие ранения получили и некоторые демонстранты.

По факту нанесения имущественного и физического ущерба участниками акций протеста, попытки прорыва через полицейские кордоны и неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов, в отношении Пашиняна и его сторонников Генпрокуратурой Армении возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 225 Уголовного кодекса республики.

17 апреля оппозиция намеревается продолжить акции протеста, и именно этот день должен стать особенно напряженным — ведь именно 17 апреля Национальное собрание определит кандидатуру премьер-министра Армении. Сотни людей продолжают перекрывать улицы Еревана и ночью, прямо на проезжей части стоят скамейки и палатки, активисты греются у печей-буржуек, раздают еду и готовятся к дальнейшей борьбе.