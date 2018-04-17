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Министр госуправления Эстонии подал в отставку после пьяной езды
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    Министр госуправления Эстонии подал в отставку после пьяной езды

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    Министр госуправления Эстонии подал в отставку после пьяной езды

    Таллин, 17 апреля. После того, как министра госуправления Эстонии Яака Ааба задержали за рулем с признаками алкогольного опьянения, тот был вынужден подать в отставку. 

     «Я сожалею о произошедшем, — заявил он во вторник на специально созванной пресс- конференции. — Я переоценил себя и не буду оправдываться. Для министра такое поведение непозволительно. Я получил урок».

    Министр отметил, что все произошло 11 марта. Тогда он возвращался в Таллин из Тарту и ехал со скоростью 73 км/ч на участке, где максимальная разрешенная скорость составляла лишь 50 км/ч. В результате за превышение скорости его остановил полицейский, который и выявил содержание алкоголя в крови — 0,28 промилле.

    Напомним, ранее сотрудники Госавтоинспекции Урала задержали пьяного депутата, находившегося за рулем автомобиля.

    Автор: Тимур Румянцев
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