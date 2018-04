«Это позор»: американцы пристыдили ВМС США за спущенные на «кучи мусора» миллиарды долларов

Вашингтон, 17 апреля. Новейшие американские прибрежные боевые корабли «Свобода» и «Независимость» оказались «плавучими кучами мусора». И этот факт, как пишет Task & Purpose, уже признали в Морском институте ВМС США.

«После того, как были потрачены 16 лет и миллиарды долларов, ВМС США, видимо, наконец-то признали, что программа прибрежных боевых кораблей LCS выглядит абсолютным провалом, утверждает автор материала. В самом Морском институте отмечают, что в этом году американские моряки не смогут оперативно развернуть ни один литоральный корабль, поскольку новые суда совершенно не годятся для военных операций.

Сообщения об этом вызвали противоречивую реакцию в соцсетях. Так, часть американцев с сарказмом заметили, что «отчего-то они совсем этому не удивляются». Многие участники обсуждения в комментариях ограничивались публикацией эмодзи со скучающим выражением лица и подписью «мое лицо, когда я узнал о новом провале».

Очевидно, привыкнуть можно даже ко всему. И подобные записи говорят о том, что жителям США пришлось свыкнуться к неспособности военного руководства Штатов «затягивать пояса». Кстати, именно эту особенность один из читателей назвал в комментариях одной из главных проблем американской армии и флота.

Однако нашлись комментаторы, которые с возмущением заметили, что юмор или равнодушие здесь крайне неуместно. «Every admiral...active or retired who OK'd and pushed for this debacle should b held accountable and reduced one grade. Mueller should be probing this. (Каждый адмирал, подтолкнувший флот к этому фиаско, должен ответить за это. Этот провал должен расследовать прокурор Мюллер)», — пишет, в частности, Beretverde.

А RubberDucky обвинил руководство ВМС США в поверхностности и позерстве,«поэтому они любят крейсеры и эсминцы».

Отметим, что новость о «кучах мусора» в американском флоте не обошла вниманием и читателей в других странах. Так, например, российские пользователи со смехом предложили ВМС США не лить слезы и просто продать «кучи мусора» Украине в рамках военной помощи, ведь опыт «списания» Киеву устаревшей военной техники у Вашингтона есть, и немаленький, заметили они. «В чем проблема? Порошенко пусть продадут — он весь непотреб скупит за народные деньги с хорошим откатом, так еще и хозяин за это приласкает», — заметил один из пользователей.

Ранее портал «Утро.ру» сообщал, что неуправляемые LCS – далеко не единственная проблема ВМС США. Буквально месяцем ранее Пентагон подсчитал, что проектирование и серийное производство 12 атомных субмарин типа Columbia обойдется в 100 млрд долларов. Таким образом, этот проект станет самым дорогим в истории человечества. Он потребует больше средств, чем лунная программа.