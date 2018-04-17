ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ, планировавшей резонансные теракты в Ростовской области

Москва, 17 апреля. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) пресекла деятельность сторонников ИГ1 (экстремистская группировка запрещена в России), планировавших террористические акты в Ростовской области с применением оружия и самодельных взрывных устройств (СВУ). Об этом во вторник сообщает ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ РФ пресекли деятельность сторонников ИГ (запрещена в России), которые собирались совершить теракты в Ростовской области с применением разного оружия и кустарных взрывных устройств.

«ФСБ РФ вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство»1, которые по указанию ее эмиссаров, находящихся в Сирии, планировали совершение резонансных терактов на территории Ростовской области с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств», — следует из сообщения ведомства.

Уточняется, что в рамках мероприятий были задержаны трое членов группировки. Также у злоумышленников нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, телефоны и электронные носители с материалами, пропагандирующими террористическую деятельность указанной группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.