Глава крымского Минтранса подал в отставку

Симферополь, 17 апреля. Глава крымского министерства транспорта Игорь Захаров подал в отставку.

Как уточнил во вторник председатель Совета министров республики Сергей Аксенов, Захаров написал заявление об увольнении по собственному желанию. Аксенов добавил, что кадровые замены произойдут в министерстве уже на следующей неделе.

«На следующей неделе в министерстве будут кадровые замены. Министр уже написал заявление», — сказал он.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов объяснил отставку вице-премьера республики Владимира Серова, уточнив, что эффективность его работы вызывала вопросы.