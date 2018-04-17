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Глава крымского Минтранса подал в отставку
Россия
Глава крымского Минтранса подал в отставку
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    Глава крымского Минтранса подал в отставку

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    Глава крымского Минтранса подал в отставку

    Симферополь, 17 апреля. Глава крымского министерства транспорта Игорь Захаров подал в отставку.

    Как уточнил во вторник председатель Совета министров республики Сергей Аксенов, Захаров написал заявление об увольнении по собственному желанию. Аксенов добавил, что кадровые замены произойдут в министерстве уже на следующей неделе.

    «На следующей неделе в министерстве будут кадровые замены. Министр уже написал заявление», — сказал он.

    Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов объяснил отставку вице-премьера республики Владимира Серова, уточнив, что эффективность его работы вызывала вопросы.

    Автор: Василий Котов
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