Представители Минобороны России и Германии обсудили ситуацию в Сирии

Москва, 17 апреля. Представители Минобороны РФ и Германии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Особое внимание стороны уделили положению дел в Сирии.

Как уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства, встреча прошла в деловом, конструктивном ключе.

На повестке переговоров начальника Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ генерала-майора Александра Кшимовского и его коллеги из ФРГ Геза фон Гайра были вынесены вопросы безопасности, в том числе и ситуацию на Ближнем Востоке, в Европе и в Афганистане.

Кроме того, они обменялись мнениями о перспективах взаимодействия между Россией и ФРГ по военной линии и условились продолжить контакты для обсуждения актуальных вопросов безопасности и двусторонних отношений.