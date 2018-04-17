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Представители Минобороны России и Германии обсудили ситуацию в Сирии
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    Представители Минобороны России и Германии обсудили ситуацию в Сирии

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    Представители Минобороны России и Германии обсудили ситуацию в Сирии

    Москва, 17 апреля. Представители Минобороны РФ и Германии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Особое внимание стороны уделили положению дел в Сирии.

    Как уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства, встреча прошла в деловом, конструктивном ключе.

    На повестке переговоров начальника Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ генерала-майора Александра Кшимовского и его коллеги из ФРГ Геза фон Гайра были вынесены вопросы безопасности, в том числе и ситуацию на Ближнем Востоке, в Европе и в Афганистане.

    Кроме того, они обменялись мнениями о перспективах взаимодействия между Россией и ФРГ по военной линии и условились продолжить контакты для обсуждения актуальных вопросов безопасности и двусторонних отношений.

    Автор: Алексей Громов
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